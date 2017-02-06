Одесский суд арестовал буровые установки "Черноморнефтегаза"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Приморский районный суд Одессы наложил арест на четыре самоподъемные плавучие буровые установки, принадлежащие компании "Черноморнефтегаз", следует из решения суда, размещенного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

В январе 2016 года суд в Киеве уже арестовывал буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" в рамках уголовного дела от 1 апреля 2014 года о подозрении в злоупотреблении полномочиями должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, "Нафтогаза Украины" и "Черноморнефтегаза" при их закупке.

В решении суда от 27 января 2017 года речь идет об установках "Украина" ("Независимость"), "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида". Решение было принято по ходатайству следователей Главного управления Национальной полиции в Автономной республике Крым в рамках уголовного дела по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками.

До присоединения Крыма к РФ в 2014 году "Нафтогазу" в Крыму принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий жителей полуострова газом. Позже крымские власти заявили о национализации имущества "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза".

Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.