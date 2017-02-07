"Белавиа" согласовала с Киевом компенсацию за возврат самолета

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Белорусская "Белавиа" урегулировала с украинской стороной вопрос о компенсации потерь из-за возврата самолета в аэропорт после вылета, сообщил во вторник в Минске генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

"Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило", — цитирует слова Гусарова агентство Белта.

Ранее белорусская авиакомпания сообщала, что украинские власти 21 октября вернули в Киев самолет под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы сняли пассажира, гражданина Армении. Белоруссия заявила протест и вручила ноту Украине в связи с принудительным возвращением в Киев белорусского самолета.

Минск также обнародовал записи переговоров пилотов и украинских диспетчеров. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") заявляло о том, что не видит оснований для рассмотрения вопроса по компенсации за возвращение в аэропорт Киева белорусского самолета, поскольку организация не была инициатором возвращения рейса.