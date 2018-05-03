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    В мире

    В Лондоне произошел взрыв. 30 пострадавших

    (обновлено: )52210
    Взрыв мог произойти из-за попавшего в костер мобильного телефона. Однако не исключается, что кто-то намеренно плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в огонь.
    Взрыв в Лондоне
    @AlArabiya_Eng

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На севере Лондона произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек. Об этом сообщает газета Daily Express.

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    Информатор
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    Взрыв произошел в районе Стэмфод Хилл, где отмечали еврейский праздник Лаг ба-Омер.

    Причины случившегося пока не установлены. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за попавшего в костер мобильного телефона. Не исключаются и предположения о том, что кто-то намеренно плеснул легковоспламеняющуюся жидкость в огонь.

    Напомним, в Италии грабители не рассчитали со взрывчаткой и взорвали банкомат.

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