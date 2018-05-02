Польскому журналисту запретили въезд в РФ на 30 лет

Фото со страницы Мацейчука в Facebook

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Польский блогер и журналист Томаш Мацейчук на своей странице в Facebook сообщил о получении запрета на въезд на территорию Российской Федерации на 30 лет.

Фото со страницы Томаша Мацейчука в Facebook

"Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048 года", — написал Мацейчук.

Журналист выложил фотографию уведомления, подтверждающего данный запрет.

Напомним, в Европейском Союзе могут пересмотреть правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим; среди них и украинцы.