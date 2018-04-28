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    РФ запретила въезд "враждебно настроенным гражданам" Литвы

    (обновлено: )17460
    Как отметили в МИД РФ, "были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Россия в ответ на действия Литвы решила ввести запрет на въезд в РФ враждебно настроенным гражданам страны из числа политиков, депутатов и политологов.

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    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк
    О нездоровом стремлении Литвы к американскому СПГ и ПВО

    Об этом сообщает в субботу МИД РФ.

    "Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов", — сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

    Департамент миграции Литвы в январе опубликовал так называемый "список Магнитского", в который попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов и четверо судей.

    Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал Литву главным союзником в борьбе с "российской агрессией". 

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