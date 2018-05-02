Эхо одесской трагедии. В Брюсселе пикетировали Европарламент

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Пикет в память о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года прошел в среду напротив здания Европарламента в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

На памятную акцию, которая проводится ежегодно в этот день, пришли несколько человек с черными шарами, флагом Одессы и листовками с напоминанием о трагедии и отсутствии надлежащего расследования этих событий. Пикет был организован депутатом Европарламента от Латвии Мирославом Митрофановым.

Читайте также: Трагедия 2 мая в Одессе: расследование длиною в жизнь

"Мы здесь собрались и будем собираться каждый год, и это наша моральная обязанность, чтобы напоминать европейцам и депутатам ЕП о трагедии в Доме профсоюзов, и о том, что сверхтерпимое отношение к преступлениям, которые совершались в годы так называемой революции в Украине, — время такого отношения заканчивается, нужно жестко требовать расследования и добиваться наказания для виновных", — заявил депутат журналистам.

"Мы ожидаем, что рано или поздно, пусть через 10 лет или больше, но объективное расследование будет проведено, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет", — добавил он.

Читайте также: Гаага вместо Мальдив? О перспективах расследования одесской трагедии

После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.