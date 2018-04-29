В Белоруссии обвинили "Мотор Сич" в невыполнении инвестдоговора

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Белоруссии проверяет законность действий украинского ПАО "Мотор Сич", являющегося акционером ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" (Витебская область), а также причины неисполнения инвестдоговора о развитии белорусского предприятия, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверяет законность действий основных акционеров ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", особенно украинского инвестора ПАО "Мотор Сич", приведших к негативным последствиям в финансово-хозяйственной работе предприятия", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что анализируются причины неисполнения ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, согласно которому с 2012 по 2016 годы планировалось вложить в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия не менее 12 миллионов долларов, увеличить их загрузку, осуществить ремонт и благоустройство объектов социальной сферы завода и городского поселка Болбасово. По данным ведомства, проводятся проверки, в ходе которых на заводе изъяты для изучения соответствующие документы, получены объяснения должностных лиц, в том числе директора представительства ПАО "Мотор Сич" в Белоруссии.

"Собранные материалы позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО "Мотор Сич". Данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что "вызывает сомнение стоимость поставленных на завод материальных активов, а также обоснованность их отнесения к инвестициям".

По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка выявленным нарушениям, решен вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности, отметили в Генпрокуратуре.

Оршанский авиаремонтный завод создан в 1941 году, акционирован в конце 2009 года. Предприятие выполняет капитальный ремонт различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

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В 2012 году украинское ОАО "Мотор Сич" и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций" приобрели около 60% и около 40%, соответственно, акций ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

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В понедельник СБУ провела обыски на предприятии рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии. В ведомстве заявили, что иностранная компания намерена получить контроль над предприятием, купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".