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    В мире

    На ядерном реакторе в Бельгии произошло ЧП

    (обновлено: )21720
    По данным СМИ, утечка была обнаружена в ядерной части первого энергоблока АЭС "Дул", который был внепланово отключен 23 апреля для профилактических работ в системе охлаждения.
    АЭС Дул в бельгийской Фландрии
    wikipedia

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Утечка в системе охлаждения реактора обнаружена на АЭС "Дул" в бельгийской Фландрии, угрозы персоналу и окружающей среде нет, сообщила в субботу компания-оператор Engie-Electrabel.

    "Установлена небольшая утечка воды в резервном трубопроводе системы охлаждения. Это небольшая утечка, мы все еще значительно ниже предела, который бы вызвал автоматическое отключение реактора. Это никак не влияет на безопасность", — сказала представитель компании.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным агентства Belga, утечка была обнаружена в ядерной части первого энергоблока АЭС "Дул", который был внепланово отключен 23 апреля для профилактических работ в системе охлаждения.

    "Учитывая высокий уровень радиации в этой части (реактора), ремонтные работы очень затруднены. Реактор АЭС должен будет оставаться отключенным, по крайней мере, до 1 октября", — отмечает агентство.

    На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.

    АЭС "Дул" является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее, после проведенной экспертизы он был перезапущен.

    В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.

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