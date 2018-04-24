В США суд не признал авторское право павианов на селфи

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В США суд установил, что авторские права не могут принадлежать животным. Судебное разбирательство разгорелось из-за известного селфи обезьяны, сообщает Associated Press.

На протяжении 3-х лет некоммерческая организация "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) спорила в суде с фотографом-натуралистом Дэвидом Слейтером, чьей камерой павиан по кличке Наруто сделал всемирно известное селфи. Вопрос был в том, кому принадлежит право на снимок.

Восемь лет назад британец Дэвид Слейтер в индонезийских джунглях снимал хохлатых павианов. Оставленной фотографом камерой завладели обезьяны и сделали несколько снимков. Выложенные в сеть фотографии использовали многие интернет-ресурсы без разрешения Слейтера, что стало началом дискуссии о том, кому принадлежат права на снимки — фотографу или нажавшим на кнопку обезьянам.

По итогам разбирательства суд заявил, что больше не будет рассматривать иски о принадлежности авторских прав животным на фотографии или другую оригинальную работу.

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