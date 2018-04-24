Почему я красивый такой. Забавные животные после стрижки

Альпака — домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи. Разводят их в высокогорном поясе Южной Америки, в настоящее время там обитает около трех миллионов альпака, большая часть из которых населяет Перу.

Читайте также: Котики против всего мира: художник превратил кошек в Годзиллу

Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома. Рост альпака не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов и обладают мягким и длинным руном.