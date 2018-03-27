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    Фотоленты

    Новый флешмоб захватил Instagram: люди "рисуют" домашних животных

    (обновлено: )137
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм
    #экстремальныйреализм

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    В одной из самых популярных социальных сетей мира Instagram набирает популярность новый оригинальный флешмоб: люди делают вид, что рисуют своих питомцев в реализме.

    Самые удивительные животные
    imgur.com
    Самые удивительные животные

    Для того, чтобы снять видео, хозяева животных надевают белый лист на шею своим питомцам, берут карандаш или кисточку и водят по мордочке животного, якобы рисуя ее. К видео добавляют звук карандаша, черкающего по бумаге.

    Впрочем, снять такое видео не так просто, как кажется, сообщает realist.online. Многие животные неохотно стоят на месте, а другие — даже начинают гавкать или облизывать карандаш.

    Ранее сообщалось, что в Киевском зоопарке произошло пополнение коллекции: в столичном зверинце поселились экзотические зверьки кузиманзы.

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