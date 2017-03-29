Посетители зоопарка в Луцке насмерть закормили альпаку

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посетители зоопарка в Луцке насмерть закормили самку альпаки, сообщает УНН со ссылкой на сотрудников учреждения.

"Вскрытие показало, что смерть наступила в результате… переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят", — сказал собеседник агентства.

Ровенский зверинец в прошлом году подарил волынскому зоопарку двух альпак — самца и самку. Сообщения о болезни животного стали появляться в начале марта.

Альпаки — домашние парнокопытные животные, которых традиционно разводят в Андах. Первоначально альпак ошибочно относили к роду лам, однако в 2001 году ученые выяснили, что предками альпак были викуньи, а не гуанако — прародители всех домашних лам. Следовательно альпака, хоть и напоминает внешне ламу и относится к тому же семейству верблюжьих, ламой не является.