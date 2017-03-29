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    Посетители зоопарка в Луцке насмерть закормили альпаку

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    Сотрудники зверинца сообщили СМИ, что смерть животного наступила в результате переполнения кормовыми массами. По их словам, "спасти альпаку было нереально".
    Альпака в зоопарке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посетители зоопарка в Луцке насмерть закормили самку альпаки, сообщает УНН со ссылкой на сотрудников учреждения.

    Тигр в Киевском зоопарке
    facebook.com/zoo.kiev.ua
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    "Вскрытие показало, что смерть наступила в результате… переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят", — сказал собеседник агентства.

    Ровенский зверинец в прошлом году подарил волынскому зоопарку двух альпак — самца и самку. Сообщения о болезни животного стали появляться в начале марта.

    Альпаки — домашние парнокопытные животные, которых традиционно разводят в Андах. Первоначально альпак ошибочно относили к роду лам, однако в 2001 году ученые выяснили, что предками альпак были викуньи, а не гуанако — прародители всех домашних лам. Следовательно альпака, хоть и напоминает внешне ламу и относится к тому же семейству верблюжьих, ламой не является.

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