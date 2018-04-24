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    Фотоленты

    Котики против всего мира: художник превратил кошек в Годзиллу

    (обновлено: )102
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa

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    Индонезийский художник Франсдита Муасифин занимает созданием 3D-анимации. В рамках своего увлечения он публикует в Instagram коллажи с большими кошками. Муасифин с юмором называет героев своих иллюстраций Котзиллами.

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    С помощью компьютерной графики дизайнер вписывает котов в городские пейзажи: "усатые-полосатые" сидят на площадях, лежат на дорогах, точат когти об небоскреб, отбиваются от летающих вертолетов.

    Напомним, американский фотограф Киран Мюррей много путешествует по США и Европе и во все поездки берет Райана — пластмассовую фигурку Годзиллы. Статуэтка киношного чудовища уже стала звездой Instagram: Киран с помощью графических редакторов размещает Годзиллу на своих снимках.

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