Если бы они существовали... Художник создает невероятных животных

Художник Арне Олав Гурвин Фредриксен создает невероятные и забавные гибриды животных, сообщает mymodernmet.com





С 2012 года Фредриксен стал регулярно публиковать фото своих гибридов в Instagram и собрал более 14 тысяч подписчиков.





Художник создает образы, тщательно подбирая два гармонирующих снимка. После того как Фредриксен прикрепляет голову одного животного к телу другого, он с помощью инструментов Photoshop добивается идеального изображения, как будто это сказочное существо было сфотографировано в своей среде обитания.



