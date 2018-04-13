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    Фотоленты

    Если бы они существовали... Художник создает невероятных животных

    (обновлено: )25301
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama
    instagram.com/gyyporama

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    Художник Арне Олав Гурвин Фредриксен создает невероятные и забавные гибриды животных, сообщает mymodernmet.com.

    С 2012 года Фредриксен стал регулярно публиковать фото своих гибридов в Instagram и собрал более 14 тысяч подписчиков.

    Художник создает образы, тщательно подбирая два гармонирующих снимка.  После того как Фредриксен прикрепляет голову одного животного к телу другого, он с помощью инструментов Photoshop добивается идеального изображения, как будто это сказочное существо было сфотографировано в своей среде обитания.

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