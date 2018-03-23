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    В мире

    В Европе разразился скандал из-за селфи пилотов на высоте в 9 км

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    Два пилота пассажирского лайнера получили предупреждение от авиакомпании за селфи и баловство в приложении Snapchat во время полета на высоте в девять тысяч километров.
    Пилоты компании EasyJet, которые делали селфи на высоте 9 тысяч километров и игрались Snapchat
    Фото Instagram

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В авиакомпании EasyJet проводят расследование и уже вынесли предупреждение пилотам, которые активно делали селфи во время полета из Парижа в Мадрид.

    Капитан пассажирского лайнера Airbus Майкл Кастелуччи и его второй пилот опубликовали в Instagram селфи, сделанные во время полета за штурвалом самолета. Также пилоты игрались приложением Snapchat, которые позволяет изменять фотографии и дополнять их анимированными персонажами.

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    Капитан воздушного судна также снимал, как второй пилот танцует, сидя за штурвалом. При этом летчики не смотрят на элементы управления самолетом и не следят за обстановкой за бортом через переднее стекло.

    Фото Instagram
    Пилоты делали селфи и игрались снапчатом на высоте 9 тысяч метров

    В авиакомпании заверили, что угрозы безопасности пассажиров не было, однако отметили, что с пилотами будут проведены разъяснительные беседы. Аккаунт Кастелуччи уже недоступен.

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