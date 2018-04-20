наверх
20.04.201815:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Американку затравили в сети после фото с мертвым сыном

    (обновлено: )46302
    Девушка отметила, что почувствовала себя опустошенной, когда долгожданный ребенок родился мертвым. Она и решила поделиться фотографией с сыном в социальных сетях.
    Беременная американка, которая фотографировалась с мертворожденным сыном
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Американка публиковала в социальных сетях несколько фотографий своего мертворождённого сына, тем самым подвергнув себя волне критики. Так, девушка отмечает, что почувствовала себя опустошенной, когда ее долгожданный сын появился на свет мертвым, пишет Mirror.

    В тот момент она и решила поделиться фотографией с сыном в социальных сетях.

    Фото из открытых источников
    Американка с мертвым сыном
    Фото из открытых источников
    Американка с мертвым сыном

    Но это было не единственным фото девушки. Дальше она опубликовала еще несколько снимков с сыном. Там было и фото с похорон, где Зария улыбается, стоя у гроба малыша.

    "Мой сын мертв, но я по-прежнему мать. Я поделилась своей историей, чтобы люди больше узнали о мертворождении", — отметила девушка.

    Однако пользователи посчитали фото неэтичными и обвинили Зарию в бесчувственности.

    В апреле сообщалось об ужасающем инциденте в Винницкой области. Мать задушила младенца и выбросила на помойку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Масштабное ДТП в Кривом Роге