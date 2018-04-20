Американку затравили в сети после фото с мертвым сыном

Фото из открытых источников

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Американка публиковала в социальных сетях несколько фотографий своего мертворождённого сына, тем самым подвергнув себя волне критики. Так, девушка отмечает, что почувствовала себя опустошенной, когда ее долгожданный сын появился на свет мертвым, пишет Mirror.

В тот момент она и решила поделиться фотографией с сыном в социальных сетях.

Фото из открытых источников Американка с мертвым сыном

Фото из открытых источников Американка с мертвым сыном

Но это было не единственным фото девушки. Дальше она опубликовала еще несколько снимков с сыном. Там было и фото с похорон, где Зария улыбается, стоя у гроба малыша.

"Мой сын мертв, но я по-прежнему мать. Я поделилась своей историей, чтобы люди больше узнали о мертворождении", — отметила девушка.

Однако пользователи посчитали фото неэтичными и обвинили Зарию в бесчувственности.

В апреле сообщалось об ужасающем инциденте в Винницкой области. Мать задушила младенца и выбросила на помойку.