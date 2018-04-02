В Винницкой области мать задушила младенца и выбросила на помойку

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Хмельнике Винницкой области в мусорном баке обнаружен труп новорожденного ребенка. Полиция в тот же день установила личность женщины, которая может быть матерью младенца.

По словам начальника Хмельницкого отделения полиции Дмитрия Руденко, сразу после поступления сообщения на место события выехали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники криминальной полиции и участковые офицеры полиции.

В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий работники милиции установили личность матери.

Предварительная причина смерти ребенка — механическая асфиксия.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена ​​после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка, девятимесячного младенца с трудом удалось спасти.