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    В Филадельфии пассажира самолета убило обломками двигателя

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    Самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за проблем с одним из двигателей. В результате ЧП погиб один человек, еще нескольким была оказана медицинская помощь.
    Экстренная посадка самолета в Филадельфии
    Скриншот nbcnews.com

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Жертвой инцидента с самолетом авиакомпании Southwest Airlines, который ранее совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии, стал один человек, заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB, орган по расследованию происшествий на транспорте) в эфире телеканала MSNBC.

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    Согласно заявлению авиакомпании Southwest Airlines, инцидент произошел с рейсом номер 1380, который выполнял самолет Boeing 737-700. На борту лайнера находились 143 пассажира и пять членов экипажа. СМИ сообщили, что направлявшийся из Нью-Йорка в Даллас (Техас) самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Очевидцы сообщили, что попавшие в салон обломки двигателя задели одного из пассажиров. По меньшей мере один человек был госпитализирован.

    Представитель NTSB на пресс-конференции заявил, что в результате инцидента один человек скончался. "У нас есть информация об одном погибшем", — заявил он. Данных о личности погибшего он не предоставил.

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    Как сообщает телеканал CBS, еще "12 пассажиров были осмотрены врачами и семерым, получившим легкие травмы, была оказана помощь на месте".

    Напомним, на днях сообщалось, что в России во время учений разбился военный самолет

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