За рулем наехавшего на людей автомобиля была женщина. Она сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Однако сообщается, что ей были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.
По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции.
Как отмечается, 21-летний местный житель получил две колотые раны у кафе Prince Kebab, в результате чего скончался. Владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко.
По свидетельству помощницы проводника вагона ресторана, незадолго до катастрофы она слышала слова машиниста о том, что "в него попали камнем или стреляли", а также, что "состав подвергся некоему удару".
Мэр Филадельфии Майкл Наттер сообщил, что все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в поезде, были подсчитаны. По данным телеканала CBS, тело восьмого погибшего пассажира было обнаружено на месте крушения в четверг.
Демонстранты в Филадельфии провели акцию протеста против полицейского насилия. В ходе марша в городе возникли столкновения с правоохранителями. О задержанных участниках акции протеста информации пока не поступало.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".