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    Филадельфия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Автомобиль полиции в США
    СМИ: автомобиль въехал в толпу людей в Филадельфии
    07:45 05.09.2017
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    За рулем наехавшего на людей автомобиля была женщина. Она сообщила полиции, что на ее автомобиле не сработали тормоза. Однако сообщается, что ей были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.
    Скорая в США. Архивное фото
    Резко возросло число раненных при столкновении поездов в США
    12:00 22.08.2017
    126
    По данным мэра Аппер Дерби Николаса Микоззи, четыре человека получили серьезные ранения в результате аварии, все пострадавшие доставлены в больницы.
    Полицейский эскорт сопровождает скорую в США. Архивное фото
    Два поезда столкнулись в Филадельфии, более 30 пострадавших
    09:33 22.08.2017
    96
    По данным представителя местного транспортного управления Southeastern Pennsylvania Transportation Authority Хизер Рэферн, прибывший в населенный пункт скоростной поезд въехал в пустой состав, который находился на станции.
    Парад ряженых в Филадельфии
    Новогодний парад ряженых в Филадельфии 
    16:42 02.01.2017
    143
    Как отмечается, 21-летний местный житель получил две колотые раны у кафе Prince Kebab, в результате чего скончался. Владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон официально выдвинута кандидатом в президенты США
    01:59 27.07.2016
    87Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Клинтон набрала необходимые 2383 голоса делегатов партийного съезда, который проходит в Филадельфии. Теперь она должна дать официальное согласие на участие в выборах президента.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    При стрельбе в Филадельфии ранены 7 человек, в том числе дети - СМИ
    07:39 21.06.2015
    143
    Кроме двух детей в результате стрельбы ранения получили молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. По данным полиции, все пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.
    Разбор обломков поезда в Филадельфии
    ФБР изучит вероятность, что в потерпевший крушение поезд стреляли
    07:18 16.05.2015
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    По свидетельству помощницы проводника вагона ресторана, незадолго до катастрофы она слышала слова машиниста о том, что "в него попали камнем или стреляли", а также, что "состав подвергся некоему удару".
    Разбор обломков поезда в Филадельфии
    Число жертв крушения поезда в США возросло до восьми
    19:59 14.05.2015
    58
    Мэр Филадельфии Майкл Наттер сообщил, что все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в поезде, были подсчитаны. По данным телеканала CBS, тело восьмого погибшего пассажира было обнаружено на месте крушения в четверг.
    Разбор обломков поезда в Филадельфии
    Разбор обломков поезда в Филадельфии после крушения 
    16:10 14.05.2015
    146
    Согласно последним данным, в аварии погибли пять человек, шестеро из доставленных в больницы находятся в критическом состоянии.
    Водитель автобуса в США спровоцировала ДТП, не пристегнувшись ремнем. Видео
    Водитель автобуса в США спровоцировала ДТП, не пристегнувшись ремнем 
    11:13 12.05.2015
    149
    В американском штате Филадельфии водитель автобуса не справилась с управлением и выехала на железнодорожные пути, что вызвало серьезные повреждения транспортного средства.
    Массовые протесты в Филадельфии
    Массовые протесты в Филадельфии в поддержку Балтимора 
    07:58 01.05.2015
    146Массовые беспорядки в Балтиморе
    Демонстранты в Филадельфии провели акцию протеста против полицейского насилия. В ходе марша в городе возникли столкновения с правоохранителями. О задержанных участниках акции протеста информации пока не поступало.
    Полиция Балтимора во время комендантского часа
    Около 600 человек провели митинг против полицейского насилия в Филадельфии
    05:49 01.05.2015
    51Массовые беспорядки в Балтиморе
    Протестные акции также продолжились в Балтиморе, где погиб афроамериканец Фредди Грей. По данным СМИ, в четверг на улицы города вышло также около 600 человек.
    Школьный автобус въехал в жилой дом в пригороде Филадельфии. Видео
    Школьный автобус "въехал" в жилой дом в пригороде Филадельфии 
    21:35 24.03.2015
    112
    Школьный автобус врезался в жилой дом в одном из пригородов Филадельфии. В результате аварии никто не пострадал, автобус был пустой и в доме тоже никого не было.
    Снегопад в США
    В США отменили более 1,4 тыс авиарейсов из-за снежной бури
    04:50 02.03.2015
    136
    Рейсы отменены в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии. Такая погода, согласно прогнозам синоптиков, продержится до вторника, и ожидается отмена еще большего числа авиарейсов.
    Ситуация в бельгийском Генте
    Черный понедельник. Убийства и заложники в Австралии, США и Бельгии
    08:11 16.12.2014
    755
    Убийства и захват в заложники, потрясшие города США, Австралии и Бельгии, по предварительным данным, имеют разную мотивацию.
    Боб Дилан
    Боб Дилан сыграл персональный концерт для фаната из Швеции
    13:15 25.11.2014
    126
    Концерт был организован в рамках съемок серии фильмов "Одиночный эксперимент" о людях, которые в одиночку принимают участие в событиях, рассчитанных на толпу.
    Баскетбол
    "Филадельфия" проиграла шестой матч подряд в чемпионате НБА
    06:43 08.11.2014
    32
    Матч завершился со счетом 118:115 в пользу "Буллз", в составе которых 27 очков набрал Майк Данливи, а По Газоль сделал дабл-дабл (17 очков, 12 подборов).
    Полиция в США
    Неизвестный открыл стрельбу у детского сада в США - СМИ
    21:51 24.09.2014
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    Инцидент произошел около 13.15 по местному времени. Полицейские окружили место происшествия. По сообщениям очевидцев, неизвестный выстрелил в нескольких человек.
    Самолет Boeing 737
    Пассажиров Boeing 737 эвакуировали в аэропорту США из-за дыма
    19:00 01.02.2014
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    Пассажиры Boeing 737-800, направлявшегося из американского города Филадельфия в Солт-Лейк-Сити, были эвакуированы после сообщений о дыме в кабине воздушного судна.
    Спасатели извлекли 11 человек из-под завалов рухнувшего здания в США
    21:41 05.06.2013
    6
    В рухнувшем здании находился, в том числе, комиссионный магазин Армии спасения США. Число людей, которые находились в здании в момент обрушения, не уточняется.
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