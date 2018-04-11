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    На месте крушения самолета в Алжире найдены 247 тел погибших

    (обновлено: )14001
    По информации алжирских СМИ, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа, по предварительным данным, все они погибли.
    Военный самолет Ил-76 разбился в Алжире
    Фото alg24.net

    КАИР, 11 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число тел погибших, обнаруженных к настоящему моменту в районе крушения военного самолета на севере Алжира, увеличилось до 247, сообщает алжирский телеканал "Ан-Нахар" со ссылкой на военные источники.

    Появилось видео с места крушения вертолета в России
    канал ДВновости в youtube
    Появилось видео с места крушения вертолета в России

    Телеканал также сообщает, что число погибших в результате крушения военного самолета на севере Алжира может составить 257.

    По данным телеканала, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

    Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Всего на борту Ил-76 могли находиться до 250 военнослужащих. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что у лайнера особенно повреждена передняя часть фюзеляжа.

    На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи, 300 спасателей. Пока не сообщается, удалось ли спасателям извлечь из-под обломков самолета выживших.

    Источники на месте крушения сообщают, что был обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров. Возможно, этот человек находился на земле в зоне падения в момент крушения самолета. Сообщается, что пострадавший находится в критическом состоянии. Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.

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