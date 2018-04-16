Авиакомпания уволила пилота из-за видео, снятого в кабине во время полета

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Крупная британская авиакомпания EasyJet уволила пилота из-за видеоролика, снятого с использованием мобильного приложения в кабине во время полета, второй пилот, участвовавший в съемках, сам ушел с поста, сообщает таблоид Sun.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте на борту рейса Париж-Мадрид. Таблоид Sun опубликовал видеоролик, на котором второй пилот самолета заполняет документы и, сидя, пританцовывает. На кадрах также присутствуют персонажи из популярного приложения Snapchat. По данным издания, пилот и его помощник устроили съемки, когда самолет находился на высоте 30 тысяч футов (около девяти километров). Компания инициировала расследование инцидента, на время которого оба пилота были отстранены от полетов.

— The Sun (@TheSun) 16 апреля 2018 г.

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"У нас есть четкая политика по поводу использования социальных сетей, и этот (случай) под нее не подпадает. Это вызывает разочарование", — заявил глава компании Йохан Лундгрен, которого цитирует издание.

Как заявил таблоиду один из представителей управления по гражданской авиации страны, "EasyJet не может позволить, чтобы пассажиры думали, что в кабине пилота играют в игры и веселятся".

Согласно правилам Великобритании, пилоты должны воздерживаться от дел непервостепенной важности во время важных этапов полета, когда самолет находится на высоте ниже 10 тысяч футов (около трех километров).