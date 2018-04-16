Эхо Сирии. Основные биржи Китая открылись снижением

КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. Торги на фондовых биржах континентальной части Китая в понедельник открылись падением основных индексов на фоне обострения ситуации вокруг Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 9.44 (4.44 по киевскому времени) снижался на 0,32% — до 3149,06 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component Index опускался на 0,3% — до 1828,91 пункта.

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Понедельник стал первым торговым днем после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 до 05.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом, что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.