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    Мэй прокомментировала вето России в Совбезе ООН по Сирии

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (147)

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    В тексте речи премьера Терезы Мэй говорится, что вето России в СБ ООН по резолюции о механизмах расследования химатак в Сирии было попыткой блокировать проведение любых подобных расследований.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Вето России в СБ ООН по резолюции о механизмах расследования химических атак в Сирии было попыткой блокировать проведение любых подобных расследований. Об этом говорится в тексте речи премьера Терезы Мэй, с которой она в понедельник выступит в парламенте Соединенного Королевства.

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    СБ ООН 10 апреля провел голосование по двум проектам резолюций об учреждении и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии. Предложенный США проект заблокировала Россия. Внесенный Россией документ не был принят, так как не получил в совете необходимых девяти голосов. После этого Москва выставила на голосование еще один проект резолюции — в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу и оказании им поддержки, но он также не набрал необходимых девяти голосов.

    "Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия", — говорится речи, выдержки из которой имеются в распоряжении РИА Новости.

    Ракетные удары по Сирии. Инфографика
    РИА Новости
    Ракетные удары по Сирии

    Премьер повторила позицию правительства Британии, обвинившего Дамаск в химической атаке в районе Думы.

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    "Инспекторы с мандатом СБ ООН расследовали прежние атаки, и в четырех случаях пришли ко мнению, что ответственность за них несет режим. Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несет ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия", — говорится в тексте выступления Мэй.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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