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    Генсек ООН: холодная война вернулась

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    Как убежден генсек ООН Антониу Гутерреш, в настоящий момент мир вновь переживает период холодной войны. Он добавил, что на этот раз мир не может рассчитывать на старые механизмы сдерживания.
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Холодная война вернулась, но старые механизмы сдерживания на нее больше не действуют. Об этом во время заседания СБ ООН заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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    Он отметил, что в настоящий момент мир вновь переживает период холодной войны.

    "Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась", — сказал он.

    Однако, на этот раз мир не может рассчитывать на старые механизмы сдерживания.

    "Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии", — уточнил генсек.

    При этом Гутерриш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке.

    "Ситуация на Ближнем Востоке — в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", — сказал он.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.

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