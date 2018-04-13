Генсек ООН: холодная война вернулась

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Холодная война вернулась, но старые механизмы сдерживания на нее больше не действуют. Об этом во время заседания СБ ООН заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что в настоящий момент мир вновь переживает период холодной войны.

"Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась", — сказал он.

Однако, на этот раз мир не может рассчитывать на старые механизмы сдерживания.

"Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии", — уточнил генсек.

При этом Гутерриш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке.

"Ситуация на Ближнем Востоке — в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.