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    Ким Чен Ын впервые заявил в СМИ о диалоге с США

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    Ким Чен Ын сообщил о переговорах на высшем уровне с Южной Кореей и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США, отмечается в СМИ.
    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи заявил о встречах на высшем уровне с США и Южной Кореей.

    Трамп и его волосы
    Twitter/ @davidmackau
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    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын сообщил о переговорах на высшем уровне с Южной Кореей, которые пройдут 27 апреля в "Доме мира" в месте переговоров Пханмунчжом в демилитаризованной зоне, а также "проанализировал и оценил развитие межкорейских отношений и перспективу диалога с США".

    Таким образом, приведенное высказывание является первым упоминанием в северокорейских СМИ заявления лидера государства о предстоящих встречах. До сих пор о возможных переговорах сообщалось со слов высокопоставленных чиновников Южной Кореи, которые участвовали в переговорах с Севером. Несмотря на то, что подготовка к межкорейскому саммиту 27 апреля идет полным ходом и в демилитаризованной зоне прошло уже три раунда переговоров о конкретной подготовке к этому событию, Ким Чен Ын напрямую пока не заявлял о его проведении.

    Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

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