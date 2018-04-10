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    Цены на нефть растут на ослаблении сообщений о торговой войне

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    По состоянию на 7.54 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% - до 69,06 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,68%, до 63,86 доллара за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    RIA News Виктор Филатов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти, — инвесторы надеются на урегулирование торгового спора между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

    Борис Кушнирук
    Борис Кушнирук, facebook
    На Украине скажется торговая война между США и Китаем — Кушнирук

    По состоянию на 7.54 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6% — до 69,06 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до 63,86 доллара за баррель.

    В понедельник нефть Brent прибавила в цене 2,2%, WTI — 1,8%, корректируясь после удешевления в пятницу на прошлой неделе. Во вторник нефть продолжает дорожать. Инвесторы оптимистично оценивают намерения Китая и США урегулировать спор по поводу взаимных импортных пошлин. Опасения развития торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, а также неопределенность относительно баланса спроса и предложения на нефтяном рынке в последние недели вызвали волатильность на рынках.

    "Риск торговой войны разгромил мировые рынки, включая рынок сырьевых товаров", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JPMorgan. В дополнение к этим факторам аналитики банка указывают на риск введения санкций со стороны администрации Дональда Трампа против основных стран — экспортеров нефти, включая Иран, Венесуэлу и Россию.

    Позднее во вторник трейдеры ожидают данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США за неделю. За прошлую неделю, по данным организации, запасы сократились на 3,28 миллиона баррелей.

    По данным агентства Рейтер, в знак того, что объемы поставок нефти остаются на высоком уровне, крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec планирует на 40% сократить закупки сырья у Саудовской Аравии в мае вместо того, чтобы искать альтернативного поставщика. В понедельник сообщалось, что Saudi Aramco неожиданно сильно повысила цены на импортируемую в Азию нефть.

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