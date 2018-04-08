650 евро за ночь. В Нидерландах предлагают пожить в судостроительном кране

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В одном из портов столицы Нидерландов Амстердама обустроили отель внутри судостроительного крана. Как пишет издание Designboom, необычный отель относится к категории элитных.

Что же касается самого крана, то он имеет многолетнюю историю. Его ввели в эксплуатацию после Второй мировой войны и по назначению его использовали до 1979 года.

designboom.com В Нидерландах предлагают пожить в строительном кране

После более 30 лет, что судостроительный кран простоял без дела, дизайнер Эдвард ван Флин решил дать ему "вторую жизнь". Он переоборудовал его под небольшой отель, который имеет всего одну комнату площадью 40 квадратных метров.

В таком доме могут поместиться до 4 человек. Есть кухня, спальня, гостиная, ванная комната и открывается красивый вид на море.

Ночь в таком необычном отеле в Амстердаме обойдется в 650 евро.

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