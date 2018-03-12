Украинская певица опубликовала откровенное фото из отеля

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица и солистка группы "Время и стекло" Надежда Дорофеева опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram.

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Надежда похвасталась подтянутой фигурой и нижним бельем, сделав фото в номере отеля.

Фото instagram.com/nadyadorofeeva Cолистка из "Время и стекло" Надя Дорофеева

На момент съемки Дорофеева находилась в Одессе.

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Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.

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