Похороны по-богатому: в Тринидаде убитого миллионера хоронили в золоте

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Тринидаде и Тобаго застреленному миллионеру Шеррону Сухедо родственники устроили роскошные похороны, чтобы на том свете он чувствовал себя так же, как и при жизни. Видеоканал Ivasi News на Youtube В сети показали дерзкое ограбление миллионера в Одессе

Сухедо был расстрелян возле дома родителей своей жены. Его убили неизвестные, предположительно члены банды, с которой у него были разногласия. К 33 годам Сухедо успел стать мультимиллионером, занимаясь недвижимостью и продажей подержанных авто.

В последний путь молодого человека отправили на его любимом Bentley, в гробу стоимостью в 50 тысяч долларов он лежал украшенным золотыми изделиями ценой более чем в 100 тысяч долларов. Даже любимые ботинки Сухедо, которые на него надели перед похоронами, также были инкрустированы золотом.

Перед процедурой кремации близкие облили покойного дорогостоящим шампанским Moet, которое он также часто употреблял при жизни.

Миллионер из Тринидада Сухедо и при жизни любил дорогие украшения и авто

The Guardian сообщает, что супруга Сухедо также получила тяжелые ранения и находится в больнице. Их двое детей переданы родственникам, пока врачи борются за жизнь их матери.

Ранее сообщалось, что американец Стивен Паддок, который устроил массовую бойню в Лас-Вегасе, был миллионером, инвестировавшим в недвижимость.