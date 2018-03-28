КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба насчитала в Украине более тысячи миллионеров, 40% из которых находятся в Киеве. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 1 061 украинцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких граждан возросло более чем на 50%. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы, превышающие миллион гривен насчитывается в Киеве — 409 человек, или почти 40% от общего количества", — говорится в сообщении.

По состоянию на 21 марта граждане подали более 130 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на 2% превышает аналогичный период прошлого года.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 12,3 млрд грн, что на 1,8 млрд грн, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила почти 4,1 млрд гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого или недвижимого имущества — 1,1 млрд грн, при получении других доходов — 2,1 млрд грн и при получении иностранных доходов — 400,6 млн гривен.

Задекларировано к уплате 324,2 млн грн, что на 29,9 млн грн, или на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма военного сбора, задекларированная налогоплательщиками самостоятельно к уплате, составляет — 50,2 млн грн.

Наибольшие суммы налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 8 млн грн, задекларированы двумя гражданами, жителями Харьковской области.

Количество граждан, которые задекларировали право на налоговую скидку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 30% и составляет 35 тыс. человек. Им будет возвращено 72,1 млн грн, что на 23,2 млн грн, или на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в ГФС рассказали, сколько в Киеве миллионеров.