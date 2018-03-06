В Украине посчитали миллионеров

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины сообщает, что по состоянию на 1 марта 2018 года декларации подали 742 миллионера.

"Доходы в сумме свыше 1 млн грн, которые получены в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года", — сообщается на сайте ведомства.

Наибольшее количество миллионеров в Киеве — 291 человек, или 40 процентов от общего количества.

В ГФС также уточнили, что в службу поступили 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн (+37%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава управления ГФС в Киеве Людмила Демченко сообщила, что декларирование своих доходов — более выгодно, чем потом платить штрафы, а экономист Владимир Дубровский заявил, что миллионер в Украине — это человек среднего достатка.