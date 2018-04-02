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    В Праге рухнула крыша секретного противоатомного убежища

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    По словам представителя службы пожарной охраны Мартина КавкиЮ, свежую глубокую яму на огороженной территории местной школы заметил мужчина, выведший утром на прогулку своего пса, он и позвонил в полицию.
    Прага. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. Яма глубиной около 3 метров и размером 4х5 метров образовалась в ночь на понедельник в районе Черный мост на восточной окраине Праги, как выяснилось — на месте крыши забытого всеми противоатомного убежища, построенного 50-60 лет назад, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

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    "Свежую глубокую яму на огороженной территории местной школы заметил мужчина, выведший утром на прогулку своего пса, он и позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили провалившуюся на глубину около 3 метров крышу какого-то помещения. Позднее выяснилось, что это построенное в 1950-е или 1960-е годы противоатомное убежище, о котором ныне никто и не догадывался", — сказал Кавка.

    К счастью, обвал конструкции произошел в день празднования католической Пасхи, когда в школе никого не было, добавил представитель службы пожарной охраны. Полиция оградила яму защитными конструкциями. Районные власти пообещали в ближайшие дни рассмотреть ситуацию с развалившимся сооружением.

    По словам Кавки, практически все построенные более полувека назад противоатомные убежища в республике пришли в негодность, и об их возможном использовании для защиты населения речь давно уже не идет.

    Ранее сообщалось, что в Одессе образовался очередной крупный провал на дороге. Инцидент произошел на ул. Дюковской, у подпорной стены морской академии.

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