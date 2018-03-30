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    В мире

    Канада не будет передавать Киеву летальное оружие безвозмездно - СМИ

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (176)

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    В ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны отмечается, что речь не идет о "предоставлении летальной поддержки Украины в форме безвозмездной передачи".
    Флаги Канады и Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не намерена предоставлять летальное вооружение безвозмездно. Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, который есть в распоряжении "Укринформа".

    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко
    Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

    "Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", — утверждается в ответе.

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    При этом в документе отмечается, что правительство Канады "остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".

    Отметим, в начале марта посол Канады в Киеве Роман Ващук заявил, что его страна начнет поставки оружия Украине после того, как будет найден алгоритм сотрудничества между украинскими вооруженными силами и канадскими производителями оружия.

    В конце прошлого года Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия. Об этом сообщается в официальном журнале правительства Канады.

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    Как известно, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов, который предусматривает финансовую помощь Украине в размере более $620 млн, 200 млн из которых пойдут на помощь ВСУ. 

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