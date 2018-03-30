Канада не будет передавать Киеву летальное оружие безвозмездно - СМИ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Канада поддерживает суверенитет Украины, однако не намерена предоставлять летальное вооружение безвозмездно. Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, который есть в распоряжении "Укринформа".

"Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", — утверждается в ответе.

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При этом в документе отмечается, что правительство Канады "остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".

Отметим, в начале марта посол Канады в Киеве Роман Ващук заявил, что его страна начнет поставки оружия Украине после того, как будет найден алгоритм сотрудничества между украинскими вооруженными силами и канадскими производителями оружия.

В конце прошлого года Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия. Об этом сообщается в официальном журнале правительства Канады.

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Как известно, 23 марта президент США Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в размере 1,3 триллиона долларов, который предусматривает финансовую помощь Украине в размере более $620 млн, 200 млн из которых пойдут на помощь ВСУ.