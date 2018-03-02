В Канаде назвали условия поставки оружия Киеву

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.

Посол Канады в Киеве Роман Ващук заявил, что его страна начнет поставки оружия Украине после того, как будет найден алгоритм сотрудничества между украинскими вооруженными силами и канадскими производителями оружия.

"Юридически мы сами себе дали зеленый свет (на поставку оружия Киеву — ред.). Теперь речь идет о том, чтобы найти алгоритм сотрудничества", — заявил Ващук, отвечая на вопрос, когда Канада начнет поставки оружия Украине.

По его словам, такой алгоритм сотрудничества должен удовлетворять интересы украинских вооруженных сил и канадских производителей оружия.

Также Ващук заявил, что Оттава готова рассмотреть вопрос участия в возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе: "Мы готовы рассмотреть участие (в миротворческой миссии — ред.), понимая, что выбор стран, которые будут выполнять роль (миротворцев — ред.), — это будет часть переговоров".

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие.

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев планирует закупить у Канады отдельные виды вооружения для армии.