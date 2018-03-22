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    В мире

    Трамп готов дать показания по делу РФ

    (обновлено: )277
    Президент США Дональд Трамп в четверг отметил, что заявил он готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов дать показания в рамках расследования по вменяемому РФ вмешательству в президентские выборы в США.

    "Я хотел бы (дать показания)", — ответил он на вопрос журналистов президентского пула о готовности дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. Ответ Трампа приводит пресс-служба Белого дома.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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