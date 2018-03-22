Король Марокко развелся с женой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Король Марокко Мохаммед VI и его жена принцесса Лалла Сальма развелись, сообщает Hello! со ссылкой на испанское издание Hola!

Брак продлился 16 лет — Мохаммед VI и Лалла Сальма поженились 21 марта 2002 года. У пары двое детей — 14-летний Мулай Хассан, будущий король Марокко, и 11-летняя Лалла Хадижа.Отмечается, что король и его супруга долгое

время не появлялись на публике вместе. Последним официальным мероприятием, которое Мохаммед VI и Лалла Сальма посетили вместе, было открытие в Марракеше музея Ива Сен-Лорана.