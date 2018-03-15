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    Ученые сделали шокирующее открытие о жизни после смерти

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    Объектами исследования специалистов из Центра изучения инсульта в Берлине стали девять безнадежных пациентов. Ученые проследили за электрическими процессами в мозгах сначала умирающих, а потом и умерших.
    Операция
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Немецкие и американские неврологи, экспериментируя с умирающими зафиксировали в их мозгах сильнейшую электрическую активность, сообщает журнал Annals of Neurology.

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    Объектами исследования специалистов из Центра изучения инсульта в Берлине стали девять безнадежных пациентов. Ученые проследили за электрическими процессами в мозгах сначала умирающих, а потом и умерших. И у всех девяти зарегистрировали сильные электрические импульсы, которые возникали уже после того, как сердца людей остановились, давление упало и кровь перестала снабжать клетки кислородом. То есть, мозг продолжал работать в мертвом теле, более того — работать гораздо активнее, чем при жизни.

    Этот феномен ученые назвали распространяющаяся депрессия.

    Неврологи объясняют, что никакой мистики в феномене нет. Просто от недостатка кислорода прекращается связь между нейронами, исчезают ионные градиенты, меняется мембранный потенциал. Далее наступает деполяризация — смена электрического заряда — та самая распространяющаяся депрессия, которая идет волной. Ее и фиксируют электроэнцефалограммы.

    Как отмечается, не исключено, что в этом феномене кроется разгадка видения, о которых часто рассказывают люди, пережившие клиническую смерть.

    Напомним, антигистаминные препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности, сообщили ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе.

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