Ученые заявили о невозможности контакта с инопланетянами

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Даже если земляне получат сигналы от внеземной цивилизации, инопланетяне, вероятно, будут уже мертвы, пишет издание Science News. К такому выводу пришли американские ученые.

Исследователи вычислили площадь той области галактики, через которую должны проходить инопланетные сигналы. Ученые отмечают, что цивилизации рождаются и погибают с постоянной скоростью, однако радиосигналы, отправленные ими, продолжают распространяться по Млечному Пути во все стороны. В итоге большая часть галактики оказывается заполненной посланиями от мертвых инопланетян.

Диаметр Млечного Пути составляет сто тысяч световых лет, при этом Солнечная система располагается на расстоянии примерно 26 тысяч световых лет от центра галактики. По мнению исследователей, большинство развитых цивилизаций, способных отправлять радиосигналы, не существуют дольше ста тысяч лет.

Человечество отправляет сигналы в космос около 80 лет, поэтому радиоволны с Земли покрыли менее 0,001 процента площади галактики.

Как сообщалось ранее, астрономы из США и ЕС подтвердили существование вблизи красного карлика TRAPPIST-1 трех землеподобных экзопланет, две из которых находятся в потенциально обитаемой зоне.