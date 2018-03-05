В Италии заявили, что переход на евро был ошибкой

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что переход Италии на евро был ошибкой, и не исключил выход страны из зоны евро.

Ранее Сальвини, чья партия набрала, по предварительным данным, свыше 18% голосов на парламентских выборах, заявил об исторической победе.

"Я говорил и продолжаю говорить, что переход на евро было ошибкой и ошибочным выбором. В правительстве будем работать над программой о модификации ряда европейских параметров. Посмотрим, кто еще в парламенте будет разделять нашу точку зрения. Мы еще поработаем над этим в ближайшие 10-12 дней, но у нас в голове четкая мысль о том, что время единой монетарной политики Европы закончилось", — сказал он.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция набирает 37% голосов на выборах в обе палаты итальянского парламента, на втором месте "Движение 5 звезд" с 30%.