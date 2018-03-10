Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.