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    Маттео Сальвини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    211
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
    Парламент Италии
    Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии
    11:36 07.03.2018
    6904Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
    Евро
    В Италии заявили, что переход на евро был ошибкой
    13:23 05.03.2018
    737Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС
    Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, которая, по предварительным данным, свыше 18% голосов на парламентских выборах, не исключил, что время единой монетарной политики Европы закончилось.
    Флаги России и ЕС
    Евродепутат: продление санкций против РФ, вероятно, будет последним
    17:26 18.12.2015
    1574Новые санкции в отношении России.
    Продление Евросоюзом санкций против России на шесть месяцев может стать последним, сообщил лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера", евродепутат Маттео Сальвини.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Парламент Италии
    Тренд в ЕС: популисты и ультраправые идут в парламент Италии
    11:36 07.03.2018
    6904
    Правоцентристская коалиция на парламентских выборах в Италии была основана в январе 2018 года. В нее входят партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.
    Евро
    В Италии заявили, что переход на евро был ошибкой
    13:23 05.03.2018
    737
    Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, которая, по предварительным данным, свыше 18% голосов на парламентских выборах, не исключил, что время единой монетарной политики Европы закончилось.
    Парламентские выборы в Италии
    Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине
    15:55 07.03.2018
    211
    Зарубежные издания обсуждают причины отставки экономического советника президента США, неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, а также коррупцию в Украине.
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