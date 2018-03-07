Мировые тренды: итоги выборов в Италии, лишний миллиард в "бедной" Украине

РИА Новости Украина

Во всем виноват алюминий

Решение экономического советника президента США Гэри Кона уйти в отставку взбудоражило западные СМИ. Как отмечает газета Washington Post, отставка Кона произошла на фоне внутренних разногласий в правительстве США по вопросу введения пошлин на алюминий и сталь. Издание Guardian уточняет, что Кон выступал резко против решения президента Дональда Трампа о введении этих пошлин.

New York Times пишет, что Кон оставит свой пост "в ближайшие недели" и "дополнит череду отставок чиновников Белого дома". Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

"Отставка с поста директора Национального экономического совета оставляет Белый дом без финансовой акулы, ведь его (Кона) представители бизнеса и иностранные лидеры считали противовесом протекционистским порывам Трампа и стабилизирующей силой в других областях", — заключает Washington Post.

По мнению New York Times, уход Кона "усилит взрывной эффект экономических и финансовых решений Трампа", поскольку американский президент останется в окружении политиков с преимущественно протекционистскими взглядами. Издание Wall Street Journal предполагает, что отставка Кона также еще сильнее напугает инвесторов, которые и без того переживают непростой период после заявлений Трампа о введении пошлин. О дальнейших планах экс-главы Goldman Sachs пока не известно. Источник Politico, близкий к Кону, сообщил, что пока возвращения на Уолл Стрит в планах экс-советника нет.

Отравленный шпион

Информация о том, что два человека, находящиеся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом в британском графстве Уилтшир, могут быть экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, заинтересовала европейские СМИ.

Telegraph пишет, что знакомые Скрипаля "не видели российского эмигранта около двух недель". Как пишет Daily Mail, полиция пока не установила, где и когда именно распылили ядовитое вещество. Издание Sun обращает внимание на заявление родственника Скрипаля, который подчеркнул, что Сергей "с первых дней знал, что он плохо кончит". Газета Guardian напоминает, что супруга Сергея скончалась от рака в Британии, а его сын умер во время поездки в Санкт-Петербург в 2012 году. По данным правительственных источников Times, эти смерти также станут частью расследования инцидента в Солсбери.

Издание Independent не упускает из внимания угрозы главы МИД Британии Бориса Джонсона, который заявил, что в случае, если следствие установит "российский след" в инциденте, то его страна пересмотрит уровень своего участия в чемпионате мира по футболу в РФ. В настоящий момент информации о том, каким именно веществом были отравлены люди, нет. Так, экс-военный Хэмиш де Бреттон-Гордон в беседе с Telegraph предположил, что "атака содержит все признаки токсичного, воздушного, отравляющего вещества нервно-паралитического действия". Однако пока однозначные выводы относительно инцидента делать рано, их должно сформулировать следствие. Как пишет Times, расследование атаки уже передано отделу британской полиции по борьбе с терроризмом.

Итальянские сценарии

Неоднозначные итоги всеобщих выборов в Италии, которые прошли в минувшее воскресенье, продолжают занимать центральное место в мировой прессе. Пока итальянские газеты собирают коллекции громких лозунгов как победителей, так и проигравших, британские и французские газеты анализируют потенциальное влияние итальянских выборов на политическую судьбу Европы. Как поясняет Guardian, победителями по итогам голосования стали правоцентристская коалиция во главе с партиями "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, а также популистское "Движение 5 звезд" (Д5З) во главе с Луиджи ди Майо. Обе силы считают себя триумфаторами. Однако если коалиция Сальвини и Берлускони набрала наибольшее число голосов избирателей на выборах в нижнюю палату парламента, то Д5З получило наибольшее из всех представленных на выборах отдельно взятых партий число мест в нижней палате.

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Вместе с тем, как пишет Guardian, ни одна из политических сил по итогам голосования не получила абсолютного большинства, поэтому решение о том, кто из двух победителей – "антисистемное Д5З" или "хрупкая правоцентристская коалиция" — будет формировать правительство, примет президент страны Серджо Маттарелла. Принятие этого решения, по мнению издания, "может занять несколько недель". Итальянская газета Corriere della Sera публикует результаты социологического опроса, который свидетельствует о том, что один итальянец из трех благосклонно относится к союзу "Лиги" и Д5З. Газета Repubblica цитирует лидера Д5З, который подчеркивает, что его партия "готова к диалогу со всеми" и что без его движения "легислатура не начнет свою работу". Издание Stampa, в свою очередь, напоминает заявление Сальвини о том, что "Лига" "открыта для переговоров с левыми". Вместе с тем, результаты все того же опроса Corriere della Sera показывают, что более половины итальянцев (51%) полагают, что им скоро придётся вернуться на избирательные участки.

Наконец, французские газеты Figaro и Monde в один голос твердят, что выборы в Италии "нарушили европейские планы Макрона". По мнению Monde, Европа находится на пороге очередного политического кризиса, обусловленного победой "популистов и евроскептиков" на выборах в Италии. Газета считает, что результаты итальянского голосования нарушат планы Макрона по "перезапуску ЕС". Figaro добавляет, что исход выборов в Италии "разбивает союз Берлин-Париж-Рим в поиске разумной политики в вопросе бесконечного притока беженцев и мигрантов".

Битва "соловья" и жаворонков

Организаторы концерта всемирно известного британского музыканта Эда Ширана в Германии были вынуждены перенести его шоу из аэропорта немецкого города Эссен в Дюссельдорф из-за опасений, что мероприятие может негативно повлиять на популяцию жаворонков, сообщают западные издания. Как пишет Local Germany, концерт должен был состояться 22 июля. Организаторы знали о том, что в аэропорту Эссена проживают от восьми до девяти пар жаворонков редкого вида, который находится под защитой немецкого правительства.

Изначально предполагалось переселить пернатых, причем оплачивать "переезд" должен был сам британский музыкант. Однако эта задумка вызвала протесты со стороны экологов из Союза природы и биоразнообразия Германии NABU. Поэтому организаторы концерта Ширана приняли решение перенести шоу в другой город. "Иными словами, птицы победили", — заключает издание. Газета Metro, в свою очередь, добавляет, что помимо жаворонков проведению концерта в Эссене помешали 103 неразорвавшиеся британские бомбы времен Второй мировой войны, которые, по оценкам специалистов, все еще залегают в непосредственной близости от аэропорта. Таким образом, концерт поп-музыканта пройдет 22 июля в Эскпоцентре Дюссельдорфа. По данным газеты New York Times, дюссельдорфское шоу британского "соловья" должны посетить около 80 тысяч зрителей.

"Бедная" Украина с лишним миллиардом

Вот уже четвертый год Украина с переменным успехом судится с российским газовым монополистом в надежде пересмотреть невыгодные для нее условия контракта и даже "заработать" на этом пару миллиардов долларов. С одной стороны, официальный Киев заявляет, что может вполне обойтись без российского газа. А другой — требует возобновить поставки топлива и лжет, что европейские судебные инстанции своими решениями полностью встали на сторону Украины. Нежелание украинской власти платить по счетам можно понять — в стране, переживающей глубочайший экономический кризис, средств для оплаты необходимых объемов газа нет, пишет Олег Пономарев в материале Riga.Rosvesty.

Поэтому, на фоне "тотальной нищеты" многих очень удивил тот факт, что в украинском бюджете нашелся "лишний" миллиард долларов, который планируют потратить на закупку в США локомотивов "Дженерал электрик", а контракт уже называют одним из самых коррупционных в истории Украины.

REUTERS Dado Ruvic Доллары США, купюры

По мнению украинского журналиста Виталия Княжанского, внезапность подписания столь крупного для Украины контракта на закупку локомотивов и электровозов на сумму 1 миллиард долларов на фоне полного отсутствия информации о его деталях, наталкивает лишь на подозрения о его явной коррупционной составляющей. Естественно, что президент Украины Петр Порошенко считает этот контракт своим личным успехом и даже победой.

Перезагрузка РФ с Украиной

На Западе, и на Украине уже стало общим местом утверждать, что из-за своих действий в Крыму и Донбассе Россия потеряла Украину. Но это не значит, что в Москве думают точно так же. Там немало и тех, кто успокаивает себя рассуждениями о том, что на Украине далеко не все потеряно. Такой оптимизм им внушает опыт отношений России с Грузией. Эта страна тоже недавно воевала с Россией, но сейчас, всего десять лет спустя, начала процесс постепенной нормализации политических отношений с Москвой и что-то вроде экономической перезагрузки, пишет Нику Попеску в материале Carnegie Moscow Center.

Если с Грузией получилось, то получится и с Украиной, полагают в Москве. Но так ли это? Это пустые надежды, или Украина действительно может лет через десять приступить к нормализации отношений с Россией, хотя споры о Крыме и Донбассе так и не будут разрешены?

Сценарий, при котором через несколько лет Россия и Украина начнут в какой-то степени налаживать отношения, действительно возможен. Да, действия российских военных как никогда настроили украинцев против России, но такие эмоции, как и соответствующие геополитические установки, со временем обычно смягчаются.

КГГА Флаги Украины и России

Да, сейчас на Украине царят сильнейшие антироссийские настроения, но это не первый случай гибридной или открытой войны между Россией и другой постсоветской республикой. И Грузия, и Молдавия в 1991-1993 годах воевали с сепаратистами, которых поддерживала Москва, но вскоре — уже к 1994 году — у власти в обеих странах оказались правительства, настроенные к России вполне дружелюбно.