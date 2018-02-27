В США женщина два месяца не замечала пулю, застрявшую в голове

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Американка два месяца не замечала пули, которая засела у неё в черепе, сообщило пресс-служба ФБР.

По информации бюро, в июне 2017 года 41-летняя американка обратилась в больницу Атланты с жалобой на сильные головные боли. Врачи обнаружили в черепе пациентки пулю, о которой та даже не подозревала.

Как оказалось, женщина получила ранение во время ссоры со своим 38-летним другом Джерронтаэем Кейном. Однако она заявила, что о выстреле не помнит.

Федеральное бюро расследований обратилось к населению за помощью в установлении местонахождения Кейна. Мужчину разыскивают за нападение при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Бразилии полицейские расстреляли подозреваемых в торговле наркотиками молодых людей во время прямой трансляции, которую преступники вели в Facebook из своей машины.