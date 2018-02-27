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    В мире

    В США женщина два месяца не замечала пулю, застрявшую в голове

    (обновлено: )30010
    По информации ФБР, в июне 2017 года 41-летняя американка обратилась в больницу Атланты с жалобой на сильные головные боли. Врачи обнаружили в черепе пациентки пулю, о которой та даже не подозревала.
    Пистолет
    RIA News

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Американка два месяца не замечала пули, которая засела у неё в черепе, сообщило пресс-служба ФБР.

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    По информации бюро, в июне 2017 года 41-летняя американка обратилась в больницу Атланты с жалобой на сильные головные боли. Врачи обнаружили в черепе пациентки пулю, о которой та даже не подозревала.

    Как оказалось, женщина получила ранение во время ссоры со своим 38-летним другом Джерронтаэем Кейном. Однако она заявила, что о выстреле не помнит.

    Федеральное бюро расследований обратилось к населению за помощью в установлении местонахождения Кейна. Мужчину разыскивают за нападение при отягчающих обстоятельствах.

    Ранее сообщалось, что в Бразилии полицейские расстреляли подозреваемых в торговле наркотиками молодых людей во время прямой трансляции, которую преступники вели в Facebook из своей машины.

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