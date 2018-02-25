В Аргентине пес умер у могилы хозяина, ожидая его "возвращения" 11 лет

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Немецкая овчарка по кличке Капитан 11 лет провела на кладбище в городе Вилья Карлос Пас рядом с могилой своего хозяина Мигеля Гузмана, пишет британское издание The Sun.

По словам родственников мужчины, умершего в 2006 году, 11 лет назад они подумали, что пёс убежал. Но спустя несколько месяцев его обнаружили у могилы Гузмана.

Они не смогли выяснить, как Капитан нашел место захоронения своего хозяина.

Директор кладбища Гектор Баксега рассказывал СМИ, что пес в какой-то момент просто появился там и начал бродить по территории до тех пор, пока не нашел нужную могилу.

This dog stayed by his owner’s grave for almost 11 years — and just died on the same spot 😭 pic.twitter.com/XFXPIGNEFA — NowThis (@nowthisnews) 24 февраля 2018 г.

По его словам, Капитан никогда не покидал ее слишком надолго.

"Иногда в течение дня он прогуливался по кладбищу, но всегда спешил назад", — объяснил он.

Пока пес жил на кладбище, он успел стать героем репортажей различных СМИ. Однако четыре года назад ветеринар диагностировал ему почечную недостаточность и заявил, что тот долго не протянет.

Тем не менее, Капитан прожил на кладбище еще несколько лет. СМИ не сообщили точную дату его смерти, однако, по данным The Sun, сейчас решается вопрос о том, где он будет похоронен. Умер пес рядом с могилой хозяина.

​История Капитана многим напомнила о Хатико — японском псе породы акита-ину, на протяжении девяти лет дожидающегося возвращения своего хозяина на станции Сибуя. В 1934 году псу воздвигли памятник, который был разрушен во время Второй мировой войны. В 1948 году памятник был восстановлен. Кроме того, про Хатико сняли два фильма.

Ранее сообщалось, что скейтбордисты из Лондона научили свою собаку по кличке Снуппи снимать их во время тренировок.

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