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    В Польше задержан украинец, разыскиваемый ФБР

    (обновлено: )22121
    По информации польских СМИ, задержанный в Польше украинец находится под стражей и ожидает выдачи в США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
    Задержание украинца
    rmf24.pl

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Польше задержан 44-летний гражданин Украины, которого разыскивает ФБР, сообщает RMF24.

    Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занималась распространением вредоносного программного обеспечения и проведением хакерских атак.

    rmf24.pl
    Задержание украинца

    Задержанный был внесен в базу данных Интерпола и объявлен в международный розыск. 

    "Задержанный подозревается в участии в ОПГ, которая распространяла вредоносное ПО и организовывала хакерские атаки. Скрытое программное обеспечение собирало и пересылало злоумышленникам данные с кредитных карт пользователей. Причиненный преступниками ущерб оценивается в несколько сотен миллионов долларов", — цитирует издание представителей следственного бюро Польши.

    Задержанный мужчина находится под стражей и ожидает выдачи в США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве.

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