В Польше задержан украинец, разыскиваемый ФБР

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Польше задержан 44-летний гражданин Украины, которого разыскивает ФБР, сообщает RMF24.

Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занималась распространением вредоносного программного обеспечения и проведением хакерских атак.

rmf24.pl Задержание украинца

Задержанный был внесен в базу данных Интерпола и объявлен в международный розыск.

"Задержанный подозревается в участии в ОПГ, которая распространяла вредоносное ПО и организовывала хакерские атаки. Скрытое программное обеспечение собирало и пересылало злоумышленникам данные с кредитных карт пользователей. Причиненный преступниками ущерб оценивается в несколько сотен миллионов долларов", — цитирует издание представителей следственного бюро Польши.

Задержанный мужчина находится под стражей и ожидает выдачи в США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве.