В столице Уганды при странных обстоятельствах умирают иностранцы

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Скоропостижная кончина гражданина Финляндии в одном из центральных отелей Кампалы стала первой в череде из пяти схожих по обстоятельствам смертей иностранцев, произошедших в столице Уганды за две недели февраля, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на полицию этой африканской страны.

Сорокалетний житель Финляндии, который был связан с государственной обороностроительной компанией Patria, был найден мёртвым 5 февраля в гостиничном номере, сообщало ранее министерство иностранных дел Финляндии. В понедельник в соседнем отеле при похожих обстоятельствах скончался 40-летний гражданин Швеции, подтвердили в МИД этой страны.

"В период с 5 по 19 февраля в Кампале скоропостижно скончались пять иностранных граждан. Полиция добилась определенного прогресса в расследовании их гибели. Очевидно, что в таких расследованиях миссия полиции — расследовать, была ли смерть преднамеренной или случайной", — приводит газета цитату представителя полиции Уганды Кале Кайхуры.

Также в расследовании полиции упоминается гибель гражданина Германии, данные по другим умершим не приводятся. В крови погибших обнаружены наркотики и другие химические вещества. При этом люди, знавшие гражданина Финляндии, категорически отрицают, что он мог их употребить.

Ранее полиция Уганды обратилась к финским полицейским за посильной помощью, а смерть финна признала убийством.

Напомним, россияне и грузины лидируют в Украине среди иностранцев-преступников.