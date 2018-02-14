В Киеве иностранец оставил кровавые кресты на подъездах и авто - СМИ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Темнокожий иностранец в ночь на среду нарисовал своей кровью кресты на подъездах дома и автомобилях в Соломенском районе Киева, мужчину задержали, сообщает Информатор.

По словам одного из местных жителей, в квартире на третьем этаже дома по адресу ул. Василия Липковского, 11 произошел конфликт между двумя иностранцами, в ходе которого один из них выбросил другого из окна. Пострадавший госпитализирован.

В свою очередь другой житель сообщил изданию, что иностранец, арендовавший квартиру, привел ночью домой девушек "легкого поведения", но остался недоволен отдыхом, вследствие чего разгорелся скандал: мужчина угрожал девушкам ножом, а одной из них разбил голову.

"На место прибыл наряд полиции, который задержал правонарушителя. Через некоторое время правоохранители отпустили иностранца. Вернувшись домой, он порезал себе вены и разрисовал кровью автомобили местных жителей и стены подъездов дома, в котором арендует помещение. Также иностранец залил кровью детскую площадку, после чего вернулся в квартиру", — сказано в сообщении.

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Местные жители вызвали полицию и "скорую". Выяснилось, что иностранец "пометил" кровью по меньшей мере десять автомобилей и все три подъезда дома.

"Задерживали мужчину, который, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, более пяти полицейских. Квартира, в которой находился иностранец, была разгромлена и залита кровью", — говорится в сообщении.

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По данным издания, владелец квартиры находится в Херсоне.

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