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    В Киеве иностранец оставил кровавые кресты на подъездах и авто - СМИ

    (обновлено: )36610
    В Киеве в ночь на среду на трех подъездах дома и как минимум десяти автомобилях появились кровавые кресты. Полиция установила, что их нанес иностранный гражданин.
    Кровавые следы на авто, оставленные иностранцем в Киеве
    informator.news

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Темнокожий иностранец в ночь на среду нарисовал своей кровью кресты на подъездах дома и автомобилях в Соломенском районе Киева, мужчину задержали, сообщает Информатор.

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    По словам одного из местных жителей, в квартире на третьем этаже дома по адресу ул. Василия Липковского, 11 произошел конфликт между двумя иностранцами, в ходе которого один из них выбросил другого из окна. Пострадавший госпитализирован.

    В свою очередь другой житель сообщил изданию, что иностранец, арендовавший квартиру, привел ночью домой девушек "легкого поведения", но остался недоволен отдыхом, вследствие чего разгорелся скандал: мужчина угрожал девушкам ножом, а одной из них разбил голову.

    "На место прибыл наряд полиции, который задержал правонарушителя. Через некоторое время правоохранители отпустили иностранца. Вернувшись домой, он порезал себе вены и разрисовал кровью автомобили местных жителей и стены подъездов дома, в котором арендует помещение. Также иностранец залил кровью детскую площадку, после чего вернулся в квартиру", — сказано в сообщении.

    informator.news
    Кровавые следы на детской площадке, оставленные иностранцем в Киеве

    Местные жители вызвали полицию и "скорую". Выяснилось, что иностранец "пометил" кровью по меньшей мере десять автомобилей и все три подъезда дома. 

    "Задерживали мужчину, который, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, более пяти полицейских. Квартира, в которой находился иностранец, была разгромлена и залита кровью", — говорится в сообщении.

    informator.news
    Кровавые следы на подъезде, оставленные иностранцем в Киеве

    По данным издания, владелец квартиры находится в Херсоне.

    Ранее трое парней в ночь на воскресенье избили и ограбили гражданина Турции возле супермаркета в Харькове. Злоумышленниками оказались курсанты Харьковского института танковых войск.

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