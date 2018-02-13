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    Скандал с ложью о встрече с Путиным. Глава МИД Нидерландов ушел в отставку

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    Глава МИД заявил, что солгал про присутствие на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно говорил, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России".
    Халбе Зейлстра
    ru.sputniknewslv.com

    МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра ушел в отставку за день до визита в РФ, сообщает телерадиовещательная корпорация RTL.

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    Ранее он признался во лжи о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

    "Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку", — заявил Зейлстра.

    Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают приезда Зейлстры и никаких изменений с российской стороны нет. Переговоры Зейлстры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым были запланированы на среду.

    Ранее глава МИД королевства в интервью газете Volkskrant заявил, что солгал про присутствие на встрече с Путиным на его даче в 2006 году. С 2014 года Зейлстра неоднократно говорил, что во время этой встречи лично слышал, как Путин назвал Белоруссию, Украину, Прибалтику и Казахстан частями "великой России". В новом интервью министр заявил, что выдумал факт своего присутствия, потому что пытался защитить настоящего участника истории, от которого он услышал информацию.

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что глава МИД поступил "неразумно", однако останется в своей должности, поскольку содержание истории не оспаривается. 

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