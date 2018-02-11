Японка показала свои фото, когда весила менее 17 кг из-за издевательств родных

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Японка, которая проживала у своих бабушки и дедушки и подвергалась физическому насилию с их стороны, опубликовала фотографии, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов, сообщает Metro со ссылкой на Twitter пострадавшей.

Metro Японка сообщила об издевательствах родственников и своем весе менее 17 кг

​Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла — она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.

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Издание не уточняет, как долго пострадавшая вынуждена была жить под одной крышей с истязавшей ее родней. Отмечается, что девушка решила поделиться своей историей в соцсетях через десять лет после спасения. В своем микроблоге она посоветовала всем, кого насильно морят голодом, не терпеть и не ждать, а обратиться за помощью.

Сейчас девушке больше 20 лет, однако ее точный возраст и имя не раскрываются. Отмечается, что к настоящему времени она достигла здорового веса. Понесли ли родственники пострадавшей наказание, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района девушка пыталась спасти от пыток парня, выпрыгнув в окно, однако получила травмы, не совместимые с жизнью.