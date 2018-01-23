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    Сутки издевался. Одессит сломал четыре ребра таксисту

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (186)

    (обновлено: )30803
    Одесская полиция задержала мужчину, издевавшегося более суток над таксистом за то, что ранее тот якобы не выполнил его заказ, сообщает пресс-служба областной полиции.
    ГУ НП в Одесской области/Youtube

    Потерпевший сообщил, что к нему обратился мужчина и предложил поработать "трезвым водителем" для него и его друзей за 100 грн в час. 

    Во время поездки владелец автомобиля неожиданно вспомнил прежнюю "обиду" и стал проявлять по отношению к водителю агрессию. Приказав остановить машину, злоумышленник начал нецензурно ругаться и бить потерпевшего, говорится в сообщении.

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    "Этого ему показалось мало. Вернувшись к своему дому, одессит потребовал, чтобы таксист зашел в его квартиру. А когда тот отказался, затянул силой. Более суток правонарушитель незаконно удерживал мужчину, избивая и издеваясь над ним. В результате противоправных действий потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде ушибов и переломов четырех ребер", — сообщает пресс-служба полиции.

    Спустя сутки подозреваемый отпустил пострадавшего.

    Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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