Сутки издевался. Одессит сломал четыре ребра таксисту

Потерпевший сообщил, что к нему обратился мужчина и предложил поработать "трезвым водителем" для него и его друзей за 100 грн в час.

Во время поездки владелец автомобиля неожиданно вспомнил прежнюю "обиду" и стал проявлять по отношению к водителю агрессию. Приказав остановить машину, злоумышленник начал нецензурно ругаться и бить потерпевшего, говорится в сообщении.

"Этого ему показалось мало. Вернувшись к своему дому, одессит потребовал, чтобы таксист зашел в его квартиру. А когда тот отказался, затянул силой. Более суток правонарушитель незаконно удерживал мужчину, избивая и издеваясь над ним. В результате противоправных действий потерпевшему были нанесены телесные повреждения в виде ушибов и переломов четырех ребер", — сообщает пресс-служба полиции.

Спустя сутки подозреваемый отпустил пострадавшего.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.