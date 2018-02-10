В США растет число погибших от гриппа детей

GARO/PHANIE/EAST NEWS

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Число детей, погибших в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все штаты США, возросло до 63, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

Ранее сообщалось о 53 погибших детях.

Представители CDC затрудняются определить, когда сезон гриппа закончится.

Грипп распространился в 39 штатах, а также в Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи.