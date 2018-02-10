наверх
10.02.201810:21
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США растет число погибших от гриппа детей

    (обновлено: )156
    По информации американских СМИ, в результате масштабной эпидемии гриппа скончались уже 63 ребенка. Ранее сообщалось о 53 погибших детях.
    Шприц и таблетки. Архивное фото
    GARO/PHANIE/EAST NEWS

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Число детей, погибших в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все штаты США, возросло до 63, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

    Ранее сообщалось о 53 погибших детях.

    Представители CDC затрудняются определить, когда сезон гриппа закончится.

    Грипп распространился в 39 штатах, а также в Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Михаил Погребинский об "антибандеровском" законе. Видео
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Александр Шепелев. Архивное фото
    Задержание и арест экс-нардепа Шепелева